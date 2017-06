Everton, Lennon fermato dalla polizia in stato confusionale

Aaron Lennon è ricoverato in ospedale per una malattia legata allo stress. Il giocatore dell'Everton domenica pomeriggio era stato fermato dalla polizia di Salford che, in seguito ad alcune segnalazioni, aveva trovato il 30enne inglese in evidente stato confusionale all'interno della sua auto vicino all'autostrada. Gli agenti avrebbero convinto il centrocampista a seguirlo in ospedale come richiede la legge inglese sulla salute mentale.



L'Everton ha scritto un messaggio su Twitter in merito alla vicenda: "Grazie a tutti per i gentili messaggi che avete dedicato ad Aaron. Lo stiamo sostenendo in tutto, ma la sua famiglia ha fatto appello alla privacy in questo momento".

Thank you for all the kind messages for Aaron. We are supporting him through this and his family has appealed for privacy at this time. — Everton (@Everton) 3 maggio 2017