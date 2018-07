Everton-Irdning 22-0, il portiere si scansa

Il nome non è ancora emerso e chissà se verrà mai fuori. Ma il portiere dell'ATV Irdning, club dilettantistico austriaco, è già diventato una leggenda a modo suo. L'Everton, in ritiro da quelle parti, ha giocato un'amichevole contro la sua squadra sommergendola di gol come era prevedibile. Peccato che il 19-0 sia nato non da una prodezza dei Toffees o da un'azione collettiva, ma da uno sciagurato retropassaggio di un suo compagno che l'ha battuto con un pallonetto del tutto involontario. Il portiere non l'ha presa bene e ha smesso di parare: vedere per credere i tre gol successivi, in particolare quello del 20-0 segnato da Nikola Vlasic a porta praticamente vuota. Perché? Il portiere si è scansato... Anche il 21-0 è comico: il numero uno va di proposito a farfalle su un cross, poi riconsegna volontariamente il pallone all'avversario. Finirà 22-0, col portiere che si scansa di nuovo. Dal minuto 10'15" al 12'00" vedrete solo momenti indimenticabili.