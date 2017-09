Evans, dal carcere al Leicester: 5 anni fa fu arrestato per stupro

Un po' come nascere per la seconda volta. Ched Evans è tornato in campo con il suo Sheffield nella sfida di Coppa di Lega contro il Leicester cinque anni dopo la sua ultima partita da professionista.

Nell'aprile del 2012 infatti l'attaccante gallese classe 1988, cresciuto calcisticamente nel Manchester City, era stato condannato a cinque anni di reclusione con l'accusa infamante di aver violentato una ragazza di 19 anni in un albergo di Rhy nel maggio del 2011.

Il calciatore ha sempre negato le accuse, sostenendo che l'atto sessuale fosse stato consenziente, e dopo due anni e mezzo di reclusione è stato scagionato: il 13 ottobre del 2016 una giuria del Tribunale di Cardiff lo ha assolto dichiarandolo innocente ed Evans è potuto faticosamente tornare alla sua vita da calciatore e allo Sheffield United, la stessa squadra in cui militava ai tempi della condanna.

Questa sera l'inizio della sua nuova vita, con la partenza dal primo minuto contro la squadra che due anni fa ha vinto la Premier League: Evans non ha segnato e alla fine lo Sheffield è stata eliminato (vittoria per 4-1 delle Foxes), ma Ched ricorderà questa serata per sempre.