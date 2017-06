Europeo Under 21, Spagna-Italia 3-1: azzurri fuori

Il sogno della piccola Italia finisce sotto i colpi micidiali di Saul. Ne ha sferrati tanti già in Champions, mai però aveva realizzato una tripletta: la Spagna viene trascinata dal gioiello dell'Atletico Madrid alla finale dell'Europeo Under 21, l'espulsione di Gagliardini, una sbavatura di Donnarumma e in generale un livello inferiore della squadra mandano gli azzurrini a casa. Finisce 3-1: a giocarsi il titolo saranno le Furie Rosse e la Germania, che aveva fatto fuori ai rigori l'Inghilterra.



L'Italia ha retto un tempo, giocato alla pari nonostante le assenze di Berardi e Conti, l'intera catena di destra. Ma di grandi occasioni non ne crea: gli unici pericoli arrivano da un tiro debole di Chiesa e un destro di Pellegrini da buona posizione, in entrambe le circostanze Kepa non si fa sorprendere. La chance vera la spreca Deulofeu che grazia Donnarumma da due passi dopo averlo provato a sorprendere su calcio d'angolo, col portiere attento a smanacciare sulla parte alta della traversa. Nella ripresa la Spagna alza i ritmi e il gol del vantaggio arriva dopo soli otto minuti, alla prima azione: bravo Saul di sinistro a trovare lo spazio giusto dal limite dell'area. La reazione azzurra è immediata, al 12' Calabria pesca bene sul palo opposto Pellegrini, che non se la sente di calciare e mette al centro sprecando l'occasione del pari. E allora arriva un'altra punizione per l'Italia: Gagliardini fa il secondo fallo da giallo, inutile e ingenuo, e la squadra di Di Biagio resta in 10. Resta solo la chance del colpo d'autore, e lo estrae dal mazzo Federico Bernardeschi al minuto 17': punta l'area dalla trequarti, sposta palloni e maglie rosse che lo marcano e di sinistro infila l'1-1 dal limite (aiutato da una deviazione). A classe risponde classe, e Saul riporta avanti la Spagna dopo soli tre minuti, un gran sinistro a 25 metri sul quale Donnarumma parte tardi: è 2-1. Subentra la stanchezza negli azzurrini (Locatelli e Cerri subentrano a Chiesa e Petagna) e la Spagna sfrutta gli spazi: Deulofeu e Asensio vanno vicini al terzo gol. Ma è la serata di Saul: la sua stoccata sull'assist di Asensio alla mezzora è la firma sul 3-1. Addio Europei.