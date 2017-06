Europeo Under 21 in Italia, Tavecchio esulta: "Un orgoglio"

La fase finale degli Europei Under 21 del 2019 si disputerà in Italia: lo ha deciso il comitato esecutivo dell'Uefa. Il torneo, che prevede la partecipazione di 12 Nazionali e determinerà l'accesso ai Giochi Olimpici di Tokyo del 2020, si svolgerà in 4 città italiane (Bologna, Cesena, Reggio Emilia e Udine) ed a San Marino (coinvolta dalla Figc nella candidatura).



Soddisfatto Carlo Tavecchio: ''Questa decisione è motivo di orgoglio e di grande soddisfazione - ha detto il presidente della Federcalcio -, si tratta di un risultato storico, perché in Italia non li abbiamo mai organizzati pur essendo la Nazionale con più vittorie in assoluto''. Segue a ruota Giovanni Malagò: "C'è ancora un'Italia che crede nello sport e nei grandi eventi sportivi. E questo, da presidente del Coni, è il motivo di maggiore orgoglio".