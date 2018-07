Europeo Under 19: vince il Portogallo, Italia ko 4-3

Il sogno della Nazionale Under 19 agli Europei in Finlandia finisce in una pazza finale: gli azzurrini sono stati battuti 4-3 dal Portogallo che quindi succede all'Inghilterra nell'albo d'oro della competizione. L'Italia eguaglia i secondi posti del 2008 e del 2016, l'unica vittoria rimane quella del 2003. I portoghesi - che hanno vendicato il 2-3 subito dieci giorni fa nella seconda partita del girone A - hanno tenuto a lungo il pallino del gioco ma la Nazionale del ct Nicolato non si è arresa rimediando due volte allo svantaggio ma soccombendo ai supplementari.



Il Portogallo passa proprio a fine primo tempo, il tiro di Jota non è irresistibile ma Plizzari non riesce a trattenerlo. A venti minuti dalla fine il raddoppio di Trincao sembra mettere la parola fine alla partita ma Kean, subentrato a Pinamonti, in due minuti ribalta il match prima triangolando con Capone poi sfruttando l'assist di Zaniolo. Ai supplementari è ancora Jota a riportare avanti i lusitani, capitan Scamacca dimostra che gli azzurrini non sono mai domi ma il minuto seguente la mazzata tremenda di Pedro Correia mette fine al sognoo.