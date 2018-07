Europeo Under 19, l'Italia batte la Francia 2-0 e va in finale

Prosegue la marcia trionfale dell'Italia Under 19 agli Europei di categoria che si stanno giocando in Finlandia: gli azzurrini del ct Nicolato hanno battuto 2-0 la Francia in semifinale conquistando l'accesso alla finalissima che si giocherà domenica contro il Portogallo. Nella partita a Vasaa decisive le reti di Capone e Kean che tra il 27' e il 30' puniscono due incertezze difensive dei transalpini, che hanno colpito due traverse. Italia fortunata ma anche brava a difendere, altra grande prestazione del portiere Plizzari.



Roberto Mancini, presente al sorteggio dei calendario di serie A 2018/19, ha fatto i complimenti alla squadra: "Sono molto positivo sui giovani italiani e credo che riusciremo sempre a tirare fuori dei talenti. Questi ragazzi hanno bisogno di giocare con continuità nelle proprie squadre, se giocano fanno più esperienza e saranno pronti prima per la Nazionale maggiore".