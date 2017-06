Europei Under 21, tonfo Italia con la Repubblica Ceca: qualificazione a rischio

Tonfo dell'Italia Under 21. Nella seconda giornata degli Europei gli azzurri vengono sconfitti 3-1 dalla Repubblica Ceca che così raggiunge la squadra di Di Biagio a quota 3 nella classifica del gruppo C. Si complica la strada per la qualificazione alle semifinali anche perché la Germania batte 3-0 la Danimarca con gol di Selke, Kempf e Amiri e si invola a punteggio pieno in testa con una differenza reti di +5.



Gli azzurri vanno sotto al 24': Rugani scivola e spiana la strada verso la porta a Travnik che avanza e dal limite dell'area batte Donnarumma con un rasoterra angolato. Nella ripresa, al 70', arriva il pari: Jankto perde palla a centrocampo e Cataldi è velocissimo a servire in profondità Berardi. Il primo tentativo è bloccato da Zima, ma la palla si alza e l'attaccante del Sassuolo, di testa, realizza l'1-1. Nel finale il crollo azzurro: al 79' Havlik penetra in area e con un destro a fil di palo riporta avanti la Repubblica Ceca mentre all'85' Donnarumma parte in ritardo sulla conclusione da fuori area di Luftner che blinda il successo dell'undici di Lavicka.