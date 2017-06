Europei Under 21, Spagna in semifinale: 3-1 al Portogallo

Il derby delle meraviglie lo vince la Spagna che manda in campo una generazione di piccoli campioni. Il 3-1 al Portogallo regala alle piccole Furie Rosse l'accesso in semifinale all'Europeo Under 21. Due partite, due vittorie. E tanto spettacolo. Così gli iberici si assicurano il primato del gruppo B e sono certi di entrare tra le prime 4, come del resto era ampiamente previsto, grazie anche al 2-2 di Serbia-Macedonia che fa sprofondare gli altri rivali a -5.



A sbloccare il risultato ci pensa Saul, del resto abituato a segnare gol decisivi in Champions con la maglia dell'Atletico: ha bisogno di una deviazione per battere il portiere al 21', ma l'iniziativa resta lodevole, al di là del tiro sporcato. Nella ripresa arriva il raddoppio: Deulofeu fa una volata delle sue sulla destra e mette al centro per Sandro, l'esterno cresciuto nel Barcellona e appena passato all'Everton, in pratica uno che sta ripercorrendo la carriera dell'attuale milanista: è il 2-0. Bruma riapre i conti con una magia al volo, ma nel finale Iñaki Williams fa 3-1. Comanda la Spagna. Il Portogallo resta in corsa: con 6 punti può qualificarsi come migliore seconda.