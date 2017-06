Europei Under 21, Slovacchia all'attacco: "Italia e Germania, siete una vergogna"

"Siamo tutti arrabbiati. Con tutto il rispetto per l'Inghilterra e la Spagna, per me questo torneo è finito. Non guarderò più una sola partita. Quello che hanno fatto l'Italia e la Germania è una vergogna per il calcio!". Pavel Hapal, ct della Slvacchia, va all'attacco dopo che la vittoria per 1-0 degli azzurrini ha estromesso la sua squadra dagli Europei Under 21.



Il tecnico insostanza accusa le due nazionali di 'biscotto'. Il risultato finale ha qualificato alle semifinali sia Italia che Germania: i tedeschi sono passati per una differenza reti migliore rispetto a quella degli slovacchi (+4 contro +3). Differenza reti che, in caso di 2-0, avrebbe invece premiato l'undici di Hapal a discapito della squdra di Kuntz. Con l'1-1 a uscire sarebbero stati invece gli uomini di Di Biagio.



Horst Hrubesch, direttore sportivo della Federazione tedesca, ha risposto così alle 'provocazioni': "Non lasciamoci trascinare da questi discorsi: è assolutamente normale non voler correre rischi negli ultimi 5-6 minuti di una partita".