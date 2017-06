Europei Under 21, la Macedonia fa un favore all'Italia: c'è speranza

C'è ancora speranza per l'Italia Under 21 agli Europei di categoria in corso di svolgimento in Polonia. I risultati del Gruppo B (Portogallo-Macedonia 4-2 e Serbia-Spagna 0-1) sono infatti positivi per gli Azzurrini, che domani contro la Germania possono addirittura sperare in un "biscotto".

I lusitani avevano bisogno di battere i macedoni con tre gol di scarto per essere sicuri di passare come migliore seconda, ma avendo fallito l'obiettivo al momento la migliore seconda resta la Slovacchia. E questo sognifica che se domani la squadra di Di Biagio batterà 3-1 la Germania, gli Azzurrini e i tedeschi si qualificheranno insieme per le semifinali indipendentemente dal risultato della Repubblica Ceca.

Anche vincendo, infatti, Schick e compagni andrebbero a pari punti coi tedeschi, che però li hanno battuti nello scontro diretto (2-0). Per quanto riguarda la Slovacchia, invece, i calcoli sono più complicati: se la Germania perde 3-1 totalizza gli stessi punti degli slovacchi, con la stessa differenza reti e lo stesso numero di gol segnati. A questo punto il discrimine sono i provvedimenti disciplinari: se la Germania non prende cartellini gialli passa, se ne prende due no. E se ne prende uno? A quel punto sarebbe tutto pari, anche la situazione disciplinare, e quindi passerebbero i tedeschi per il fatto di avere avuto un miglior rankling al momento del sorteggio.

Insomma, calcoli complicati e speranze al lumicino: ma se ci scappasse il "biscotto"?