Europei Under 21, l'Italia batte la Germania e vola in semifinale

L'Italia Under 21 approda alle semifinali degli Europei da prima nel gruppo C. Gli azzurrini battono 1-0 la Germania (gol di Bernardeschi) e ringraziano la Danimarca che supera 4-2, eliminandola, la Repubblica Ceca. In caso di successo di quest'ultima, a Di Biagio sarebbe infatti servita una vittoria con almeno due gol di scarto a partire da 3-1 per la qualificazione. L'Italia, senza gli squalificati Conti e Berardi, sarà chiamata a un'altra impresa contro la Spagna martedì 27. Nell'altra semifinale si sfideranno Germania e Inghilterra.



ITALIA-GERMANIA 1-0 (cronaca e tabellino)



A dispetto dell'1-0 l'Italia ha ampiamente meritato di conquistare i tre punti dominando per larghi tratti la gara dopo lo spavento iniziale per la rete annullata a Kempf per fuorigioco di Stark. A fare la differenza, in mezzo al campo, uno straordinario Lorenzo Pellegrini: da un suo recupero è nata l'azione del gol di Bernardeschi, abile a superare di sinistro Pollersbeck con la freddezza tipica di un centravanti. Del resto l'esterno della Fiorentina, desiderato da Juve e Inter e da altre big del calcio europeo, ha giocato a sopresa da falso nueve con Petagna in panchina alternandosi con Chiesa e Berardi: la mossa ha disorientato i rivali, in difficoltà senza punti di riferimento.



Super anche la prova di Gagliardini e Benassi. A proteggere Donnarumma ci ha poi pensato un momumentale Caldara. Soltanto a inizio ripreso la squadra tedesca ha messo un po' alle strette la Nazionale che comunque ha resistito con notevole grinta e sacrificio di tutti gli undici ed è andata vicino al raddoppio con Conti.





"Le critiche ci stanno, fanno parte del lavoro. L'obiettivo era vincerla 1-0 e vedere poi cosa poteva succedere. Così è stato. C'è ancora da migliorare ma l'obiettivo è arrivare in fondo alla competizione. Con la Germania abbiamo fatto una grande partita, ma ora dobbiamo subito pensare alla semifinale" sottolinea Di Biagio nel post gara.



Il ct quindi analizza il match: "La mossa (in attacco ndr) è riuscita perchè abbiamo vinto, altrimenti stavamo qui a parlare di scelta sbagliata. Abbiamo giocato bene perché abbiamo alzato il ritmo contro rivali forti, che a centrocampo a volte ci hanno messo in difficoltà". "Avevo previsto il Ko della Repubblica Ceca? Vedendoli, avevo notato che facevano fatica a creare gioco e oggi che dovevano fare la partita hanno avuto problemi" conclude il tecnico.