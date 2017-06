Europei Under 21, l'Inghilterra vince in rimonta. Pari tra Polonia e Svezia

Nella seconda giornata del gruppo A degli Europei Under 21 in corso in Polonia l'Inghilterra vince in rimonta 2-1 contro la Slovacchia A Kielce la nazionale slovacca passa in vantaggio al 23' con un colpo di testa di Chrien. Al 50' arriva il pari inglese con Mawson su cross di Murphy. Al 61' Redmond firma il sorpasso battendo Chovan con un gran tiro, leggermente deviato.



Finisce 2-2 la sfida tra Polonia e Svezia. La squdra di Dorna sblocca la gara al 6' grazie a Moneta che trova la rete con una conclusione di destro in area avversaria. Al 36' Strandberg agguanta i rivali (colpo di testa ravvicinato) e cinque minuti più tardi Larsson ribalta il risultato con un altro stacco aereo sugli sviluppi di corner. Al 91' il rigore di Kownacki fissa il punteggio in maniera definitiva.



CLASSIFICA GRUPPO A

Inghilterra 4, Slovacchia 3, Svezia, Polonia 1.