Europei Under 21: Italia, addio al secondo posto

A Lublino l'Inghilterra, grazie alla rete di Gray nel primo tempo e ai gol di Murphy e Baker su rigore nella ripresa, batte per 3-0 la Polonia e conquista il pass per le semifinali. Nell'altro match del girone A, la Slovacchia vince per 3-0 contro la Svezia, con le reti di Chrien e Mihalik nella prima frazione e il gol di Satka nella ripresa, e complica maledettamente la vita degli Azzurrini.

La vittoria di Skriniar e compagni cancella infatti le possibilità dell'Italia di qualificarsi come migliore seconda. La squadra di Di Biagio chiuderebbe infatti seconda a sei punti (gli stessi della Slovacchia) soltanto con una vittoria per 2-0 e contemporaneo successo della Repubblica Ceca contro la Danimarca. Ma in questo caso, la differenza reti vedrebbe prevalere la Slovacchia, che poi dovrebbe aspettare il risultato del Portogallo.

Italia dunque condannata a vincere per sperare nella qualificazione alle semifinali, Benassi e compagni strapperebbero il pass soltanto in due casi: vittoria contro la Germania e contemporaneo passo falso della Repubblica Ceca contro la Danimarca (in questo caso basterebbe un gol di scarto) oppure vittoria contro i tedeschi con due gol di scarto ma realizzandone almeno tre (3-1, 4-2, 5-3 ecc, mentre non basterebbe una vittoria per 2-0).