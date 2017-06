Europei Under 21, Di Biagio: "Donnarumma non sarà condizionato"

Meno 1 all'esordio nella fase finale dell'Europeo Under 21. Alla vigilia della sfida con la Danimarca, Gigi Di Biagio invita "a pensare al nostro comportamento in campo più che agli avversari. Affronteremo una compagine di buon livello, organizzata e formata da buoni giocatori ma sappiamo come giocano e come affrontarli". Il ct dell'Italia mette in guardia i suoi: "Con questa formula della fase finale (passa il turno la prima di ciascun girone e la migliore seconda classificata) è importante non sbagliare l'esordio, questa partita può essere considerata come un ottavo di finale".



"Ho guardato negli occhi i ragazzi, li ho messi davanti all'evidenza, nessuno della Nazionale A ha il posto assicurato, ho visto grande disponibilità da parte di tutti e li ho chiamati" aggiunge Di Biagio.



Risposta secca a chi è preoccupato dalla condizione fisica attuale, dopo una stagione così densa di impegni: "Qualche giocatore ha dovuto recuperare, perché non era nelle migliori condizioni, ma il fatto che i giovani giochino con continuità nelle rispettive squadre, mi fa ben sperare: abbiamo atteso a lungo e adesso non ci si può certo lamentare".



Di Biagio avrà a disposizione il migliore schieramento possibile, a parte il difensore Romagnoli che è infortunato. Il merito è anche del commissario tecnico Giampiero Ventura, che ha reso disponibili i giocatori già nel giro della Nazionale maggiore, primo fra tutti Donnarumma, finito nel ciclone per il mancato rinnovo con il Milan. "Ringrazio Ventura per essere sempre stato vicino alle nostre problematiche. Donnarumma? Ho cercato di evitargli ripercussioni personali, ma non è stato e non sarà facile. Tuttavia, queste difficoltà rientrano in un processo di crescita del ragazzo. Non penso sarà condizionato da questa situazione".