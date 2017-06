Europei Under 21, Di Biagio convoca Donnarumma e Bernardeschi

La Federcalcio italiana ha consegnato all'Uefa la lista dei 23 giocatori convocati per l'Europeo Under 21 che incomincerà il prossimo 16 giugno in Polonia. C'era attesa per un paio di nomi in bilico tra Nazionale A e azzurrini, alla fine il ct Di Biagio si porterà con sé sia Donnarumma (che quindi dovrà rinviare l'esame di maturità al liceo) che Bernardeschi oltre a Scuffet, Conti e Pellegrini che lasceranno Ventura dopo l'amichevole con l'Uruguay. Una rosa di alto livello considerando anche i vari Caldara, Rugani, Gagliardini, Berardi e che colloca l'Italia tra le favorite del torneo.

LA LISTA

Portieri: Cragno (Benevento), Donnarumma (Milan), Scuffet (Udinese)

Difensori: Barreca (Torino), Biraschi (Genoa), Calabria (Milan), Caldara (Atalanta), Conti (Atalanta), Ferrari (Verona), Murru (Cagliari), Rugani (Juventus)

Centrocampisti: Benassi (Torino), Cataldi (Genoa), Gagliardini (Inter), Grassi (Atalanta), Locatelli (Milan), Pellegrini (Sassuolo)

Attaccanti: Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Fiorentina), Cerri (Pescara), Chiesa (Fiorentina), Garritano (Cesena), Petagna (Atalanta)