Europei Under 21, Bernardeschi unico azzurro nella top 11

Ben sei giocatori della Germania, fresca campione d'Europa, tre spagnoli, uno slovacco e Federico Bernardeschi: è la top 11 stilata dall'Uefa al termine dell'Europeo Under 21 vinto dalla 'Mannschaft'.



Nella formazione ideale infatti i neo campioni continentali possono annoverare il portiere Julian Pollersbeck, i difensori Jeremy Toljan, Niklas Stark e Yannick Gerhardt, a cui fa compagnia lo slovacco, nonchè futuro interista Milan Škriniar.



Gli ultimi due tedeschi li troviamo a centrocampo (Maximilian Arnold e Max mayer) insieme allo spagnolo Dani Ceballos, mentre in attacco insieme agli spagnoli Marco Asensio e Saúl Ñíguez c'è spazio per Federico Bernardeschi.