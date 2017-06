Europei Under 21, Asensio dà spettacolo: la Spagna travolge 5-0 la Macedonia

La Spagna fa subito la voce grossa agli Europei Under 21. Uno scatenato Marco Asensio trascina le Furie Rosse, tra le favorite per la vittoria finale al successo nella partita d'esordio contro la Macedonia. A Gdynia, in Polonia, nel secondo match di giornata del Gruppo B, i baby spagnoli si sono imposti 5-0 grazie alle reti del giovane talento del Real al 16', al 54' e al 73', dopo che Saul Niguez dell'Atletico Madrid aveva aperto le marcature al 10'. In gol, per il momentaneo 3-0, anche l'ex milanista Gerard Deulofeu su calcio di rigore.



Nel pomeriggio aveva vinto anche il Portogallo: 2-0 alla Serbia con i gol di Guedes e Bruno Fernandes. I lusitani sono i prossimi avversari degli spagnoli, nell'atteso derby iberico di venerdì prossimo alle 20,45.