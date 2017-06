Europei Under 21 al via in Polonia: l'Italia vuole il sesto trionfo

Parte la caccia. Prende il via oggi in Polonia la 21.a edizione del Campionato Europeo Under 21: alle 18 la sfida inaugurale tra Svezia e Inghilterra mentre in serata alle 20:45 si affrontano i padroni di casa e la Slovacchia. Tra le favorite per la vittoria finale (insieme alla Spagna di Deulofeu e Asensio) c'è certamente l'Italia di Gigi Di Biagio: gli azzurri si presentano con una delle migliori rose della loro storia. Il commissario tecnico può infatti contare su tutti i big del nostro calcio: Donnarumma, Conti, Rugani, Caldara, Gagliardini, Berardi, Bernardeschi, Chiesa e Petagna. Mancherà soltanto l'infortunato Romagnoli.



L'Italia è inserita nel gruppo C: giocherà contro Danimarca (18 giugno alle 20:45), Repubblica Ceca (21 giugno alle 18) e Germania (24 giugno alle 20:45). L'obiettivo dichiarato è di arrivare alla finale di Cracovia (il 30 giugno) e ritornare sul tetto d'Europa a distanza di 13 anni dall'ultimo trionfo, quando in panchina c'era Claudio Gentile. Il 3-0 sulla Serbia (gol di De Rossi, Bovo e Gilardino) valse il quinto titolo continentale. La speranza, concreta, è che questa sia la volta buona per il sesto sigillo.