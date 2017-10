Europa League, Zenit e Arsenal vincono, colpaccio Lione

Il Lione fa il colpaccio in Inghilterra, batte 2-1 l'Everton (a un passo dal baratro) e resta solo al secondo posto nel gruppo dell'Atalanta. L'Arsenal vince ancora, seppur a fatica e solo in undici contro dieci contro la Stella Rossa, grazie a una rovesciata geniale di Giroud al termine di una azione meravigliosa: Gunners a punteggio pieno come lo Zenit di Mancini che scopre il bomber Emiliano Rigoni (autore di una tripletta); si rilancia il Marsiglia con l'ex milanista Ocampos (gol e assist), mentre un altro ex rossonero, Bacca, salva il Villarreal dalla sconfitta con lo Slavia Praga. La Real Sociedad scopre Willian José, autore di un poker, mentre il crollo delle squadre tedesche (con Hertha e Colonia ormai a un passo dall'eliminazione) viene frenato solo dal successo dell'Hoffenheim. La sorpresa Ostersunds si vede negare il terzo successo di fila solo nel finale dall'Athletic, mentre a punteggio pieno c'è una vecchia gloria del calcio europeo, la Steaua Bucarest. Nel gruppo del Milan, il Rijeka conquista i primi tre punti sbancando Vienna. Ecco i risultati delle gare di Europa League.



GRUPPO A

Astana-Maccabi Tel Aviv 4-0 Twumasi al 33' su rigore al 42' p.t.; Kabanaga al 2' e al 7' s.t.

Villarreal-Slavia Praga 2-2 Necid (S) al 18', Danny (S) al 30', Trigueros (V), Bacca (V) al 44' p.t.



GRUPPO B

Dinamo Kiev-Young Boys 2-2 Assalé (Y) al 17', Mbokani (D) al 35', Assalé (Y) al 40' p.t., Morozyuk (D) al 4' s.t.

Skenderbeu-Partizan Belgrado 0-0



GRUPPO C

Braga-Ludogorets 0-2 Moti al 26' p.t.; Lukoki al 12' s.t.

Hoffenheim-Basaksehir 3-1 Hubner (H) al 7', Amiri (H) al 14', Schulz (H) al 30', Napoleoni (B) al 48' s.t.



GRUPPO D

Austria Vienna-Rijeka 1-3 Gavranovic (R) al 21' e al 31' p.t.; Friesenbichler (A) al 45', Kvrzic (R) al 48' s.t.

MILAN-Aek Atene 0-0



GRUPPO E

ATALANTA-Apollon Limassol 3-1 Ilicic (At) all'11' p.t.; Schembri (Ap) al 14', Petagna (At) al 19', Freuler (At) al 21' s.t.

Everton-Lione 1-2 Fekir (L) su rigore al 6' p.t.; Williams (E) al 24', Traoré (L) al 30' s.t.



GRUPPO F

Sheriff Tiraspol-Lokomotiv Mosca 1-1 Miranchuk (L) al 17', Badibanga (S) al 31' p.t.

Zlin-Copenaghen 1-1 Diop (Z) all'11', Ankersen (C) al 19' p.t.



GRUPPO G

Hapoel Be'er Sheva-Steaua Bucarest 1-2 Gnohere (S) al 25' e al 30', Cuenca (H) al 43' s.t.

Lugano-Viktoria Plzen 3-2 Bottani (L) al 18', Carlinhos (L) al 25', Krmencik (V) al 31', Gerndt (L) al 43', Bakos (V) al 45' s.t.



GRUPPO H

Bate Borisov-Colonia 1-0 Arevalo Rios al 10' s.t.

Stella Rossa-Arsenal 0-1 Giroud al 40' s.t.



GRUPPO I

Marsiglia-Vitoria Guimaraes 2-1 Rafael Martins (V) al 17', Ocampos (M) al 28' p.t., Lopez (M) al 31' s.t.

Konyaspor-Salisburgo 0-2 Gulbrandsen al 6' p.t.; Dabbur al 35' s.t.



GRUPPO J

Ostersunds-Athletic Bilbao 2-2 Aduriz (A) al 14' p.t.; Gero (O) al 7', Edwards (O) al 20', Inaki Williams (A) al 44' s.t.

Zorya Luhansk-Hertha Berlino 2-1 Silas (Z) al 42' p.t.; Selke (H) all'11', Svatok (Z) al 34' s.t.



GRUPPO K

Nizza-LAZIO 1-3 Balotelli (N) al 4', Caicedo (L) al 5' p.t.; Milinkovic-Savic (L) al 20' e al 44' s.t.

Zulte Waregem-Vitesse 1-1 autorete di Kashia (V) al 23', Bruns (V) al 27' p.t.



GRUPPO L

Vardar Skopje-Real Sociedad 0-6 Oyarzabal al 12', Willian José al 34' e al 43' p.t.; Willian José all'11' e al 14', De la Bella al 45' s.t.

Zenit-Rosenborg 3-1 Rigoni (Z) al 2' p.t., Rigoni (Z) al 24' e al 30', Helland (R) al 43' s.t.,