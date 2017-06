Europa League, United raggiunto nel finale. Il Lione rimonta e piega il Besiktas

Nell'andata dei quarti di finale di Europa League il Manchester United viene fermato sul campo dell'Anderlecht. Al Constant Vanden Stock Stadium i Red Devils passano in vantaggio al 36' con Mkhitaryan e si fanno raggiungere dai belgi a 4' dal termine con Dendoncker. In vista della gara dsi ritorno il pari comunque è un buon risultato per la squadra di Mourinho che potrà anche pareggiare 0-0 per qualificarsi alle semifinali.



Successo netto invece per l'Ajax. La squadra di Boesz liquida 2-0 lo Schalke grazie alla doppietta di Klaassen al 23' (su rigore) e al 52'. Vince il Celta Vigo, 3-2, contro il Genk. Boetius illude l'undici di Stuivenberg prima della rimonta siglata da Sisto, Aspas e Guidetti. Il gol di Buffel consente di tenere aperto il discorso qualificazione.



Rimonta anche da parte del Lione che nel finale piega il Besiktas. La gara, iniziata con 50' minuti di ritardo per gli scontri sugli spalti, sembra mettersi bene per la formazione turca che trova il gol al 15' con Babel. Tra l'83' e l'85' Tolisso e Morel firmano il sorpasso: al ritorno si preannuncia un clima infuocato.