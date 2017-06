Europa League, un tifoso: "United in finale? Faccio 160 km a piedi"

Quante volte è capitato di fare gli spacconi con gli amici: "Se la mia squadra vince/perde, allora....", normali scommesse tra amici che nella stragrande maggioranza dei casi non hanno seguito. Ma, se si fa una promessa sui social, tutto viene registrato e non si scampa alla verità: è il caso di Øystein Storli, tifoso norvegese del Manchester United, che ad aprile (nel periodo in cui quasi tutti i difensori di Mourinho erano infortunati) aveva scritto su Twitter: "Se arriviamo in finale di Europa League, faccio 100 miglia a piedi".



Mercoledì i Red Devils si giocheranno la finalissima contro l'Ajax e Øystein ha mantenuto la promessa: zaino in spalla, è partito per fare i circa 160 chilometri che separano Brumunddal da Oslo. Anche se la sua paura non è la fatica: "Pensate se, dopo tutto questo, perdessimo la finale...".