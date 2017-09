Europa League, tris Lazio in Olanda: il Vitesse va ko

Dopo le vittorie di Milan e Atalanta, esordio con vittoria in Europa League anche per la Lazio, che va sotto due volte in Olanda col Vitesse, ma grazie agli innesti di Immobile e Milinkovic Savic riesce a ribaltare il risultato e a imporsi 3-2 (decisivo il gol di Murgia, come in Supercoppa contro la Juve).

Inzaghi cambia molto rispetto alla vittoria sul Milan e lancia dal primo minuto Caicedo lasciando in panchina Immobile, giustiziere dei rossoneri. Alle sue spalle la conferma di Luis Alberto, con Marusic e Lukaku sugli esterni, mentre in cabina di regia agisce Di Gennaro, affiancato da Parolo e Murgia. Titolare anche il giovane Luiz Felipe, che completa il trio difensivo con De Vrij e Bastos.

Nonostante i tanti cambi l'avvio dei biancocelesti è buono: al sesto minuto arriva la prima vera palla gol, ma Caceido calcia sul fondo da posizione defilata, al quarto d'ora si dispera Luis Alberto, imrpeciso di testa. I biancocelesti fanno la partita e tengono il pallino del gioco, anche se senza creare vere occasioni per andare in vantaggio (molti tiri dalla distanza) e poco dopo la mezz'ora vengono puniti da Matavz, lesto ad arrivare puntuale su un cross sul secondo palo e a battere Berisha. La reazione della squadra di Inzaghi è rabbiosa, ci provano nell'ordine Di Gennaro, Parolo e Luis Alberto, ma la difesa olandese regge e il portiere allontana ogni pericolo: l'ultima occasione della prima frazione è per Caicedo, che sciupa.

Al rientro in campo c'è Immobile al posto di Luiz Felipe e si vede subito: la lazio inizia la ripresa dominando il campo e l'avversario nei primi minuti, Lui Alberto sfiora il gol da fuori, Immobile sbaglia da tre metri, poi Parolo suona la carica con un missile di sinistro nell'angolo che vale l'1-1. Nel momento migliore della Lazio, però, la difesa si fa sorprendere su un traversone che taglia tutta l'area e Linssen riporta avanti gli olandesi. Il nuovo vantaggio taglia un po' le gambe ai capitolini e i padroni di casa sfiorano il tris in due occasioni, ma Inzaghi inserisce anche Milinkovic Savic e poco dopo Immobile segna il 2-2 innescato da un geniale colpo di tacco di Caicedo. A questo punto la Lazio ci crede, Immobile serve in area per Murgia, che sfrutta una clamorosa indecisione della difesa e ribalta il match a un quarto d'ora dal termine. Nel finale il Vitesse spinge, ma la Lazio regge senza correre troppi rischi e completa il riscatto italiano dopo la deludente due giorni di Champions.

Nell'altra gara del girone successo in trasferta per il Nizza di Balotelli, che espugna 5-1 il campo del Waregem grazie alla doppietta di Plea, alla rete di Dante e a quelle di Saint-Maximin e dello stesso Balotelli (di Leya il gol della bandiera). Francesi e Lazio in testa al girone con tre punti.

Tutte le altre partite

GIRONE G -

Steaua Bucarest-Viktoria Plzen 3-0 21' e 44' Budescu, 72' Alibec

Hapoel Be'er Sheva-Lugano 2-1 2' Einbinder (H), 59' Tzedek (H), 72' aut. Tzedek

GIRONE H -

Arsenal-Colonia (in ritardo di un'ora per disordini) 3-1 9' Cordoba (C), 49' Kolasinac (A), 67' Sanchez (A), 82' Bellerin (A)

Stella Rossa-Bate Borisov 1-1 54' Radonjic (S), 73' Signevich (B)

GIRONE I -

Marsiglia-Konyaspor 1-0 48' Rami

Vitória Guimarães-Salisburgo 1-1 25' Pedrao (V) 45' Berisha (S)

GIRONE J -

Hertha Berlino-Athletic Bilbao 0-0

Zorya Luhansk-Östersunds FK 0-2 51' Ghoddos, 94' Gero

GIRONE L -

Real Sociedad-Rosenborg 4-0 9' e 76' Llorente, 10' Zurutuza, 41' aut. Skjelvik

Vardar-Zenit San Pietroburgo 0-5 6' e 21' Kokorin, 39' Dzyuba, 76' Ivanovic, 90' Rigoni