Europa League: tris Atalanta, Everton in ginocchio

Atmosfera bellissima e clima di fetsa al Mapei Stadium per il ritorno dell'Atalanta in Europa 26 anni dopo l'ultima volta, ma dopo un avvio incoraggiante l'esperienza e la maggiore qualità dell'Everton vengono fuori e le prime occasioni sono per gli inglesi (al quarto d'ora pezzo di bravura di Rooney, che prova a sorprendere Berisha con un delizioso pallonetto dal limite).

Passata l'emozione la banda Gasperini guadagna sempre più campo e a metà prima frazione sfonda grazie a Masiello, che prima si vede respingere un tiro a botta sicura da un miracolo di Stekelenburg e 30 secondi dopo lo batte dalla stessa posizione dimenticato dalla difesa inglese sugli sviluppi del corner.

Il gol mette le ali ai piedi dei nerazzurri, che costringono Rooney e compagni nella loro metà campo e creano diversi pericoli soprattutto con Gomez e (ancora) Masiello. In chiusura di primo tempo proprio il Papu si inventa una magia da fuori area all'incrocio, "baila" sotto la curva e manda in delirio il Mapei Stadium. Ma non è finita: l'Everton è in ginocchio, in ripartenza Petagna serve il rimorchio centrale di Cristante, che entra in area e la mette all'angolino. All'intervallo è 3-0 per la Dea, che torna negli spogliatoi "travolta" dagli applausi dei propri tifosi.

Nella ripresa l'Atalanta rientra in campo aggressiva e concentrata, corre pochi rischi e va anche vicina al poker con Freuler, che colpisce la traversa. L'Everton ci prova, ma senza la giusta convinzione, anche perchè i padroni di casa chiudono ogni spazio e amministrano il match fino al triplice fischio, quando può davvero esplodere la festa. E la festa è doppia, perchè nello stesso girone (E), il Lione viene beffato a tempo quasi scaduto sul campo dell'Apollon Limassol (Adrian risponde a Depay) e così ora l'Atalanta è sola in vetta.

Tutte le altre partite

GIRONE A -

Slavia Praga-Maccabi Tel Aviv 1-0 12' Necid

Villarereal-FC Astana 3-1 16' Sansone (V), 68' Logvinenko (A), 75' Bakambu, 78' Cheryshev

GIRONE B -

Dinamo Kiev-Skenderbeu Korce 3-1 39' Muzaka (S), 47' Sydorchuk (D), 49' Moraes(D), 65' Mbokani(D)

Young Boys-Partizan Belgrado 1-1 11', Jankovic (P), 14' Fassnacht (Y)

GIRONE C -

Istanbul Basaksehir-Ludogorets 0-0

Hoffenheim-Sporting Braga 1-2 24' Wagner (H), 45' Teixeira (S), 50' Sousa (S)

GIRONE D -

Austria Vienna-Milan 1-5 (7' Chalanoglu, 10', 20' e 56' Andrè Silva, 47' Borkovic, 63' Suso)

Rijeka-AEK Atene 1-2 16' Mantalos (A), 29' Elez (R), 62' Christodoulopoulos (A)

GIRONE F -

Copenaghen-Lokomotiv Mosca 0-0

Zlín-Sheriff Tiraspol 0-0