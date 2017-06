Europa League, Tottenham e Zenit eliminati: ecco le 16 qualificate

Fekir, uno dei tanti giovani astri nascenti del Lione, è il mattatore della serata di Europa League insieme a Stindl, attaccante del Borussia Moenchengladbach che ha fatto fuori la Fiorentina con la sua tripletta: i francesi sono tra i pochi a rispettare il pronostico, anzi vanno anche oltre con il 7-1 all'AZ Alkmaar. Tante le big crollate: fuori Athletic Bilbao (in Cipro contro l'Apoel), Tottenham (fermato in casa dal Gent dopo il k.o. in Belgio) e Zenit (cui non basta il successo sull'Anderlecht). Il Celta Vigo salva la spedizione spagnola compiendo l'impresa sul campo dello Shakhtar: 2-0 ai supplementari dopo il k.o. in Spagna. A questo punto Roma e Manchester United sono le due favorite alla vittoria finale. Venerdì alle 13 il sorteggio senza teste di serie.



Di seguito i risultati: in neretto le qualificate.



Osmanlispor-Olympiacos 0-3 (and. 0-0)

Ajax-Legia Varsavia 1-0 (and. 0-0)

Apoel Nicosia-Athletic Bilbao 2-0 (and. 2-3)

Genk-Astra Giurgiu 1-0 (and. 2-2)

Copenaghen-Ludogorets 0-0 (and. 2-1)

Shakhtar Donetsk-Celta Vigo 0-2 d.t.s. (1-1)

Tottenham-Gent 2-2 (and. 0-1)

Sparta Praga-Rostov 1-1 (and. 0-4)

FIORENTINA-Borussia Moenchengladbach 2-4 (and. 1-0)

Lione-AZ Alkmaar 7-1 (and. 4-1)

Besiktas-Hapoel Beer Sheva 2-1 (and. 3-1)

ROMA-Villarreal 0-1 (and. 4-0)

Zenit-Anderlecht 3-1 (and. 0-2)

Giocate mercoledì

Fenerbahce-Krasnodar 1-1 (and. 0-1)

Schalke-Paok Salonicco 1-1 (and. 3-0)

St. Etienne-Manchester United 0-1 (and. 0-3)



LE 16 qualificate: ROMA, Manchester United (Ing), Anderlecht, Genk e Gent (Bel), Apoel Nicosia (Cip), Copenaghen (Dan), Lione (Fra), Borussia Moenchengladbach e Schalke (Ger), Olympiacos (Gre), Ajax (Ola), Krasnodar e Rostov (Rus), Celta Vigo (Spa), Besiktas (Tur)