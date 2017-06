Europa League, Spalletti: "Totti è un genio ma non prometto che giocherà"

La Roma è pronta a fare il suo esordio nel gruppo E di Europa League contro il Viktoria Plzene e alla vigilia del match contro i cechi, il tecnico Luciano Spalletti ha parlato nella sala conferenze della Doosan Arena: "Faremo turnover perchè secondo me quest’anno abbiamo a disposizione più di 11 titolari, Vermaelen è a disposizione ma non rischio di farlo giocare subito, Jesus ha un prblemino, Fazio lo faccio giocare".

Immancabile una domanda su Francesco Totti: "Non posso promettere che giocherà, sarà la partita a dire quello che succederà. Ho diversi calciatori forti, non soltanto lui. Francesco è un giocatore forte, che si può definire un genio del calcio. Talento? Il talento è colui che fa le cose che agli altri non riescono, il genio è colui che fa le cose che al talento non riescono. È sempre un piacere vederlo, c’è il fatto dell’età che ha. Questo dispiace a tutti, perché poi bisogna essere bravi a saperlo usare. Questo non è facile.

"La Champions? - prosegue il tecnico giallorosso - L’Europa League sta sotto ma resta importante e ridiventa bellissima se riusciamo ad andare avanti. In questo momento il paragone stride, ma se riusciamo ad accedere alle fasi finale diventerà altrettanto stimolante e bellissimo. Noi ci dobbiamo tenere proprio per quello che ci è successo" ha detto.

In conclusione una battuta su quanto detto da Nainggollan sul pubblico dell'Olimpico: "Deve dipendere tutto da noi, noi non dobbiamo chiedere niente al nostro pubblico. Siamo noi a doverlo tirare dentro come fatto nel secondo tempo domenica, dove abbiamo evidenziato il nostro calcio. Stai tranquillo che così il nostro pubblico parteciperà. Radja è un calciatore forte e lo ha fatto anche vedere. Se quando entra Francesco riesce a mettere qualcosa o ad accendere qualcosa nell’animo nella gente, chiaro che la ricerca mia è quella di trovare altri calciatori che lo facciano".