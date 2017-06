Europa League, Spalletti: "Roma ok ma nel finale serve più veleno"

Luciano Spalletti decisamente soddisfatto del poker in terra austriaca: "Ho visto la squadra cresciuta sotto l'aspetto del carattere, stiamo diventando un gruppo più coeso ed è il concetto che avevo anche espresso prima della gara". Il tecnico della Roma sottolinea le assenze ma non manca di lanciare un pizzicotto ai suoi: "Eravamo contati, bravo De Rossi in difesa. Però la seconda rete dell'Austria Vienna non andava presa, eravamo troppo rilassati e invece a fine partita serve un po' di veleno". Ma la Roma versione europea può dirsi guarita? "Non so se totalmente, ma siamo sulla buona strada" la risposta del tecnico giallorosso.



Anche Eusebio Di Francesco fa i complimenti alla squadra nonostante la rimnonta finale del Rapid Vienna: "Contando la difficoltà in cui eravamo per le assenze, se avessimo vinto saremmo stati eroici". Ancora il tecnico del Sassuolo: "Avevo chiesto ai miei ragazzi di avere il fuoco dentro e hanno dimostrato di averlo. Dal punto di vista della prestazione non posso dire niente ai miei, peccato aver gestito male il pallone nei minuti finali".