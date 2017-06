Europa League, Spalletti: "Abbiamo vinto col possesso palla"

Dopo il successo, per 4-0, contro l'Astra Giurgiu in Europa League, Luciano Spalletti ha riassunto così la gara: "Abbiamo fatto una buona partita. A un certo punto li avevamo storditi con il possesso palla e lì secondo me è stata la differenza della partita. Li abbiamo costretti a schiacciarsi molto nella loro metà campo". L'allenatore giallorosso, poi, si è soffermato su alcuni singoli: "Paredes e Iturbe? Paredes ha giocato molto bene ha fatto tutto quello che doveva fare, anche andare a correre nel lungo tragitto che non è la sua caratteristica. Non soffre niente. Iturbe peccato non abbia fatto gol, altrimenti avrebbe fatto una bella partita - continua il tecnico ai microfoni di Roma TV - La cosa bella è che la curva l’abbia sostenuto e con quel sostegno lui può ritrovare ciò che lo ha reso famoso. Gli ci vorrebbe un po' di sostegno perché è un bravo ragazzo e perde facilmente fiducia”.



Queste, invece, le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa, al termine della sconfitta del Sassuolo, per 3-1, sul campo del Genk: "Vanno dati i meriti agli avversari, loro hanno attaccato bene la porta, noi meno brillanti negli ultimi 20 metri. Dopo 25 minuti eravamo sotto di 2 reti, dopo diventa difficile rialzarsi. Nella ripresa c’era un rigore per noi, forse poteva cambiare le cose, guardo al futuro con positività".