Europa League, Sousa: "Mal interpretate le mie parole sui sogni". Di Francesco: "Berardi? Recupero indefinibile"

Paulo Sousa cerca di non dare vantaggi di formazione all'allenatore dello Slovan Liberec, partita fondamentale per la Fiorentina in vista del passaggio agli ottavi di Europa League: "Turnover? Non so ancora, so solo che voglio vincere e prenderò le decisioni migliori per farlo: l'intensità dovra essere massimale". Sui margini di crescita della squadra: "La mentalità è cultura, dipende da società, giocatori, approccio alle partite: dobbiamo continuare su questa strada per maturare". Poi, una precisazione sulle dichiarazioni di settimana scorsa, dove il portoghese diceva di aver smesso di sognare e di essere diventato realista: "Sono state male interpretate, io parlavo del mercato di gennaio e non delle prospettive di stagione. Così passa un'immagine sbagliata ai nostri tifosi, anche se non penso alla malafede dei media. Posso solo continuare a lavorare".

Giornata di vigilia anche per il Sassuolo, impegnato domani contro il Rapid Vienna. L'allenatore dei neroverdi, Eusebio Di Francesco, ha rivelato in conferenza stampa le sue preoccupazioni: "All'andata il Rapid mi ha fatto un'ottima impressione, soprattutto in attacco. A Vienna c'era tanta gente, speriamo che anche la gente di Sassuolo sappia fare altrettanto. Arrabbiato? Mi arrabbio per caricarmi. Sono successe tante cose quest'anno, ma adesso bisogna pensare all'Europa League. Conto sul fuoco che hanno i miei calciatori, siamo in corsa nel girone e non dobbiamo privarci di questa possibilità. Magnanelli, Antei e Missiroli verranno valutati dopo la sosta, i rientri di Berardi e Duncan sono indefinibili, mentre Cannavaro potrebbe giocare con un tutore o domani o domenica. Alibi? Il Sassuolo non cerca alibi, voglio una squadra vogliosa e determinata, tutti sappiamo quanto abbiamo fatto tanto per arrivare fino a qui".