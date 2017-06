Europa League, Sousa: "Fiorentina, voglio continuità"

Paulo Sousa contro il Qarabag cerca la prima vittoria stagionale in Europa League: "Siamo partiti bene in coppa, pareggiando in casa del Paok, contro cui avremmo meritato di più, e giovedì affrontiamo una squadra che ha lo stesso allenatore da nove anni, giocatori di caratura internazionale in rosa, se non avremo lo spirito giusto rischiamo di soffrire".



La Fiorentina, che comunque non ha perso margine dalle concorrenti visto che il girone J ha visto solo pareggi, può quindi dare un'accelerata: "Siamo in crescita, ma ai miei chiedo continuità - ha proseguito il tecnico viola - dobbiamo continuare a creare gioco e occasioni, però dobbiamo migliorare nella finalizzazione. A questa competizione teniamo molto, voglio vedere nei miei giocatori sempre lo stesso spirito in campionato e in coppa". In vista del match al Franchi, Gonzalo Rodriguez e Davide Astori non hanno svolto la rifinitura e restano quindi sotto osservazione.