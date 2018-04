Europa League, sorteggio quarti: sarà Lazio-Salisburgo

Almeno alla Lazio è andata bene: il sorteggio dei quarti di Europa League ha riservato il Salisburgo ai biancocelesti. Se in Champions l'urna di Nyon non aveva portato fortuna alle due italiane, lo stesso non si può dire per Inzaghi che evita le rivali più complicate, Atletico Madrid e Arsenal, e pesca probabilmente quella più morbida, per quanto reduce dall'impresa con il Borussia Dortmund.



La Lazio giocherà l'andata in casa, proprio come già fatto nel turno precedente contro la Dinamo Kiev quando ha conquistato la qualificazione in Ucraina. Agli austriaci mancherà l'attaccante sudocoreano Hwang, squalificato, nella gara dell'Olimpico. C'è un unico precedente tra i due club e risale al 2009-2010: in quella circostanza si affrontarono nella fase a gironi e il Salisburgo vinse entrambe le partite 2-1.



Ecco tutti gli accoppiamenti (andata giovedì 5 aprile, ritorno giovedì 12 aprile)



Lipsia-Marsiglia

Arsenal-Cska Mosca

Atletico Madrid-Sporting Lisbona

LAZIO-Salisburgo