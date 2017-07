Europa League, sorteggio: Milan contro l'Universitatea Craiova

Saranno i rumeni dell'Univesitatea Craiova gli avversari del Milan nel terzo turno preliminare di Europa League: lo ha stabilito il sorteggio Uefa a Nyon. Il Craiova è allenato da un tecnico italiano, Devis Mangia, ex c.t. dell'Under 21, e nella rosa c'è un giocatore italiano, Fausto Rossi, cresciuto nella Juve e a Trapani in B nella seconda parte dell'ultima stagione. L'andata si giocherà il 27 luglio in Romania, il ritorno a San Siro il 3 agosto. Nella scorsa stagione il Craiova ha chiuso al quinto posto il campionato.



Ecco l'esito del sorteggio



Gruppo 1

PSV Eindhoven (Ola)-Osijek (Cro)/Lucerna (Svi)

Norrköping (Sve)/Trakai (Lit)-Shkëndija (Mac)/HJK Helsinki (Fin)

Krasnodar (Rus)-Slovan Bratislava (Svk)/Lyngby (Dan)

Sturm Graz (Aut)/Mladost Podgorica (Mon)-Fenerbahçe (Tur)

Panathinaikos (Gre)-Gabala (Aze)/Jagiellonia Białystok (Pol)



Group 2

Shamrock Rovers (Irl)/Mladá Boleslav (R. Cec.)- Kairat Almaty (Kaz)/ Skënderbeu (Alb)

Austria Vienna (Aut)-Progrès Niederkorn (Lus)/AEL Limassol (Cip)

Dinamo Zagabria (Cro)-Vaduz (Lie)/Odd (Nor)

Dinamo București (Rom)- Athletic Bilbao (Spa)

Olimpik Donetsk (Ucr)-PAOK Salonicco (Gre)

Arka Gdynia (POL)-Ferencváros (Ung)/Midtjylland (DEN)



Gruppo 3

Östersunds (Sve)/Galatasaray (Tur)-İnter Baku (Aze)/ Fola Esch (Lus)

Bordeaux (FRA)-Nõmme Kalju (Est)/Videoton (Ung)

Maccabi Tel-Aviv (Isr)/KR Reykjavík (Isl)-Panionios (GRE)/Gorica (Slo)

Valletta (Mal)-Utrecht (Ola)-Haugesund (Nor)-Lech Poznań (Pol)

Universitatea Craiova (Rom)-AC Milan (ITA)

Brøndby (Dan)/VPS Vaasa (Fin)-Hajduk Spalato (Cro)/Levski Sofia (Bul)



Gruppo 4

Gent (Bel)-Altach (Aut)/ Dinamo Brest (Bie)

Astra Giurgiu (Rom)/Zirë (Aze)-Olexandriya (Ucr)

Everton (Ing)-Ružomberok (Svk)/ Brann (Nor)

Aberdeen (Sco)/Široki Brijeg (Bos)-Apollon Limassol (Cio)/Zaria Balti (Mol)

Irtysh Pavlodar (Kaz)/Stella Rossa (Ser)-Sparta Praga (R. Cec.)

Beitar Jerusalem (Isr)/ Botev Plovdiv (Bul)-Marítimo (Por)



Gruppo 5

Zenit (Rus)-Trenčín (Svl)/Bnei Yehuda Tel-Aviv (Isr)

Marsiglia (Fra)-Oostende (Bel)

Friburgo (Ger)-Valur Reykjavík (Isl)/ Domžale (Slo)

Cork City (Irl)/AEK Larnaca (CiP)-Rabotnicki (Mac)/Dinamo Minsk (ieR)

Željeznicar (Bos)/Aik Stoccolma (Sve)-Braga (Por)

Liepāja (Let)/Sūduva (Lit)-Sion (Svi)