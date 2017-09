Europa League, sorteggio: il Milan sorride, l'Atalanta no

È andata bene al Milan, malissimo all'Atalanta, gruppo abbordabile per la Lazio: questo l'esito del sorteggio di Europa League.



Ecco tutti i 12 gironi di Europa League



GRUPPO A

Villarreal (Spa)

Maccabi Tel Aviv (Isr)

Astana (Kaz)

Slavia Praga (R. Cec.)



GRUPPO B

Dinamo Kiev (Ucr)

Young Boys (Svi)

Partizan Belgrado (Ser)

Skenderbeu (Alb)



GRUPPO C

Braga (Por)

Ludogorets (Bul)

Hoffenheim (Ger)

Istanbul Basaksehir (Tur)



GRUPPO D

MILAN (ITA)

Austria Vienna (Aut)

Rijeka (Cro)

Aek Atene (Gre)



GRUPPO E

Lione (Fra)

Everton (Ing)

ATALANTA (Ita)

Apollon Limassol (Cip)



GRUPPO F

Copenaghen (Dan)

Lokomotiv Mosca (Rus)

Sheriff Tiraspol (Mol)

Zlin (R. Cec.)



GRUPPO G

Viktoria Plzen (R. Cec.)

Steaua Bucarest (Rom)

Hapoel Beer-Sheva (Isr)

​Lugano (Svi)



GRUPPO H

Arsenal (Ing)

Bate Borisov (Bie)

Colonia (Ger)

Stella Rossa (Ser)



GRUPPO I

Salisburgo (Aut)

Marsiglia (Fra)

Vitoria Guimaraes (Por)

Konyaspor (Tur)



GRUPPO J

Athletic Bilbao (Spa)

Hertha Berlino (Ger)

Zorya Luhansk (Ucr)

Ostersunds (Sve)



GRUPPO K

LAZIO (ITA)

Nizza (Fra)

Zulte Waregem (Bel)

Vitesse (Ola)



GRUPPO L

Zenit (Rus)

Real Sociedad (Spa)

Rosenborg (Nor)

Vardar (Mac)

IL CALENDARIO

Ecco il calendario delle italiane



Giovedì 14 settembre



Atalanta-Everton (ore 19)

Austria Vienna-Milan (ore 19)

Vitesse-Lazio (ore 21.05)



Giovedì 28 settembre



Lazio-Zulte Waregem (ore 19)

Lione-Atalanta (ore 21.05)

Milan-Rijeka (ore 21.05)



Giovedì 19 ottobre



Nizza-Lazio (ore 19)

Atalanta-Apollon Limassol (ore 21.05)

Milan-Aek Atene (ore 21.05)



Giovedì 2 novembre



Aek Atene-Milan (ore 19)

Apollon Limassol-Atalanta (ore 19)

Lazio-Nizza (ore 21.05)



Giovedì 23 novembre



Lazio-Vitesse (ore 19)

Everton-Atalanta (ore 21.05)

Milan-Austria Vienna (ore 21.05)



Giovedì 7 dicembre



Atalanta-Lione (ore 21.05)

Rijeka-Milan (ore 19)

Zulte Waregem-Lazio (ore 21.05)