Europa League, sorteggio: Atalanta-Dortmund, Napoli-Lipsia, Ludogorets-Milan

Il sorteggio di Europa League non è stato fortunato per tutti i 4 club italiani coinvolti: l'Atalanta ha pescato la rivale più difficile della seconda fascia, il Borussia Dortmund che ha appena cambiato allenatore; rivale tedesca e dura anche per il Napoli che sfiderà il Lipsia, retrocesso dalla Champions proprio come gli azzurri. È andata decisamente meglio a Milan e Lazio: i rossoneri trovano il Ludogorets, i biancocelesti la Steaua Bucarest



Ecco gli accoppiamenti dei sedicesimi (andata 15 febbraio, ritorno 22 febbraio):



Borussia Dortmund-ATALANTA

Nizza-Lokomotiv Mosca

Copenaghen-Atletico Madrid

Spartak Mosca-Athletic Bilbao

Aek Atene-Dinamo Kiev

Celtic-Zenit San Pietroburgo

NAPOLI-Lipsia

Stella Rossa-Cska Mosca

Lione-Villarreal

Real Sociedad-Salisburgo

Partizan Belgrado-Viktoria Plzen

Steaua Bucarest-LAZIO

Ludogorets-MILAN

Astana-Sporting Lisbona

Ostersunds-Arsenal

Marsiglia-Braga



GLI ORARI

Gare di andata (15/2)

ore 19.00: Borussia Dortmund-Atalanta e Ludogorets-Milan

ore 21.05: Napoli-Lipsia e Steaua Bucarest-Lazio.



Gare di ritorno (22/2)

ore 19.00: Lazio-Steaua Bucarest e Lipsia-Napoli

ore 21.05: Atalanta-Borussia Dortmund e Milan-Ludogorets.