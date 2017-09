Europa League, Shkendikja-Milan 0-1, Cutrone gol, Montella avanti

Diciamocelo chiaramente: Shkendija-Milan non poteva essere la partita che cambiava le sorti di una stagione. Decide ufficialmente la qualificazione dei rossoneri alla fase a gironi dell'Europa League, consente al baby Cutrone di coltivare ancora il suo sogno e mette minuti nelle gambe di Romagnoli, all'esordio dopo il lungo stop per infortunio: per il resto è poco più di un allenamento.



Dopo il 6-0 dell'andata, al Diavolo basta l'1-0 per mettere in cassaforte la qualificazione, ammesso che ci fosse qualche dubbio. Sul lancio di Locatelli, al 13', Cutrone scatta sul filo del fuorigioco, elude l'intervento del difensore rientrando sul destro e insacca. Tutto finito, dopo pochissimo tempo. Montella ha mandato in campo tante riserve, a cominciare dal portiere Storari che nella ripresa è costretto a intervenire un paio di volte perché la squadra è un po' distratta.



I vari Calabria, Mauri e Zanellato fanno fatica a dimostrare di meritare più spazio, lo stesso Bonucci ne combina un paio non da lui. Ma conta poco: anche il 3-5-2 è rimandato a una partita più "vera", con i giocatori che realmente dovranno interpretarlo, così come il doppio centravanti (Cutrone-André Silva oggi, magari Kalinic-Silva in futuro). Per questa sera va bene anche così.