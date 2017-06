Europa League, scelte le liste delle squadre italiane

Roma, Inter, Fiorentina e Sassuolo hanno presetanto all'Uefa le liste dei giocatori che potranno scendere in campo nei gironi di Europa League. Scelte pesanti quelle nerazzurre che, per i vincoli del Fair Play Finanziario, hanno coinvolto Joao Mario, Gabiogl, Kondogbia e Jovetic che non saranno quindi schierabili da De Boer prima dell'eventuale passaggio del girone. Per la Roma dentro Rudiger (sulla via del ritorno), fuori Lobont e l'infortunato Mario Rui. La Fiorentina senza Diks, Hagi e Toledo.

LE LISTE

INTER

Portieri: Handanovic, Carrizo, Berni

Difensori: Andreolli, Ansaldi, D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Nagatomo, Ranocchia, Santon

Centrocampisti: Banega, Brozovic, Candreva, Medel, Felipe Melo

Attaccanti: Eder, Icardi, Palacio, Perisic, Biabiany



ROMA

Portieri: Alisson, Szczesny

Difensori: Emerson, Fazio, Juan Jesus, Manolas, Peres, Rudiger, Seck, Vermaelen

Centrocampisti: De Rossi, Florenzi, Gerson, Nainggolan, Paredes, Strootman

Attaccanti: Dzeko, El Shaarawy, Iturbe, Perotti, Salah, Totti.



FIORENTINA

Portieri: Dragowski, Tatarusanu

Difensori: Astori, De Maio, Milic, Olivera, Rodriguez, Salcedo, Tomovic

Centrocampisti: Badelj, Cristoforo, Sanchez, Valero, Vecino

Attaccanti: Ilicic, Kalinic, Tello, Zarate, Babacar, Bernardeschi



SASSUOLO

Portieri: Pomini, Consigli, Pegolo

Difensori: Antei, Peluso, Acerbi, Terranova, Cannavaro, Dell’Orco, Letschert

Centrocampisti: Gazzola, Missiroli, Magnanelli, Biondini, Duncan, Iemmello

Attaccanti: Matri, Defrel, Politano, Berardi, F. Ricci, Ragusa.