Europa League, Sassuolo da favola. Roma bloccata dal Viktoria Plzen

Nella prima giornata della fase a gironi dell'Europa League il Sassuolo esordisce alla grande piegando 3-0 l'Athletic Bilbao. Frena la Roma: 1-1 sul campo del Viktoria Plzen.

VIKTORIA PLZEN-ROMA 1-1

I giallorossi al 4' sono già in vantaggio: El Shaarawy si guadagna un calcio di rigore (fallo di Mateju) e Perotti dal dischetto non lascia scampo a Bolek. Passano solo sette minuti e Bakos pareggia di testa con la complicità di Juan Jesus. Subìto il gol, la formazione di Spalletti arretra il baricentro lasciandosi schiacciare dagli avversari. Dopo aver superato lo sbandamento la Roma torna a rendersi pericolosa al 32': Nainggolan colpisce il palo con un destro dal limite. Nella ripresa entra Dzeko per Gerson: il bosniaco manca il 2-1 in un paio di occasioni. A 20' dalla fine Spalletti si gioca la carta Totti per provare a portare a casa i 3 punti e tuttavia, nonostante la buona volontà, le chance per tornare avanti latitano. Finisce 1-1. La Roma non decolla.

SASSUOLO-ATHLETIC BILBAO 3-0

Gli ospiti partono meglio e si rendono minacciosi con Alvarez e Sabin Merino. Nella prima frazione sono i baschi a comandare il gioco ma i difensori neroverdi disinnescano gli attacchi dell'Athletic. A inizio ripresa la squadra di Di Francesco si presenta finalmente dalle parti di Herrerin: Ricci da buona posizione non inquadra la porta mentre al 59' Lirola dribbla Laporte e di sinistro sblocca la gara. La reazione degli uomini di Valverde è sterile e i padroni di casa controllano senza troppi affanni prima di silgare il raddoppio con Defrel. Il numero 11 aprrofitta di un pasticcio di San Josè e in diagonale supera Herrerin al 75'. Politano chiude i conti 7' più tardi. Il risultato potrebbe essere ancora più largo: Herrerin risponde alla grande a Ragusa. Per il Sassuolo è un trionfo. Debutto migliore nella fase a gironi non poteva esserci.

TUTTI GLI ALTRI RISULTATI



Gruppo E (Roma)

Astra-Austria Vienna 2-3 Holzhauser (V), Alibec (A), Friesenbichler (V), Grunwald (V), Sapunaru (A)



Gruppo F (Sassuolo)

Rapid Vienna-Genk 3-2 Bailey (G), Shwab (R), Joelinton (R), aut. Colley (G), Bailey (G)



Gruppo J (Fiorentina)

Qarabag-Slovan Liberec 2-2 Sykora (L), Michel (Q), Baros (L), Sadiqov (Q)



Gruppo A

Feyenoord-Manchester United 1-0 Vilhena

Zorya-Fenerbahce 1-1 Grechyshkin (Z), Kjaer (F)



Gruppo B

Young Boys-Olympiacos 0-1 Cambiasso

Apoel-Astana 2-1 Maksimovic (As), Oliveira (Ap), De Camargo (Ap)



Gruppo C

Anderlecht-Gabala 3-1 Teodorczy (A), Dabo (G), aut. Santos (G), Capel (A)

Mainz-St. Etienne 1-1 Bungert (M), Beric (S)



Gruppo D

M. Tel Aviv-Zenit 3-4 Medunjanin (M), Kjartansson (M), Medunjanin (M), Kokorin (Z), Mak (Z), Giuliano (Z), Djordjevic (Z)

Alkmar-Dundalk 1-1 Wuytens (A), Kilduff (D)