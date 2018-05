Europa League, Salisburgo-Marsiglia 2-1: Garcia in finale

Il Marsiglia vola in finale di Europa League. Sono serviti i tempi supplementari a Garcia per avere ragione del Salisburgo che nei 90' aveva pareggiato il conto dei gol dopo la sconfitta per 2-0 all'andata. Per il club francese l'opportunità il 16 maggio a Lione contro l'Atletico Madrid di alzare quella coppa (allora era l'Uefa) persa nel 2004 contro il Valencia di Benitez.



Gli ospiti potrebbero chiudere i conti a inizio ripresa quando il tiro di Payet sfiora il bersaglio grosso. A trovare il gol è invece la formazione austriaca al 53' quando Haidara si rende protagonista di una splendida serpentina (con la complicità degli avversari) conclusa con un destro vincente. L'OM va in crisi e al 65' subisce il raddoppio: Sarr devia la conclusione di Schlager beffando Pelé (l'azione è viziata in partenza da un millimetrico fuorigioco).



Hwang sfiora il tris prima del risveglio francese: Thauvin colpisce di testa la traversa e quindi invoca il rigore per un tocco di mano di Caleta Car mentre allo scadere lo stacco di N'Jie lambisce il palo. Ai tempi supplementari le squadre provano a trovare il gol qualificazione: lo realizza Rolando con un destro preciso su corner (inesistente) al 116'. E' il gol qualificazione.