Europa League, Salisburgo-Lazio 4-1: Inzaghi eliminato

Un clamoroso crollo. La Lazio perde 4-1 a Salisburgo nel ritorno dei quarti di Europa League e saluta la competizione quando tutto faceva pensare al passaggio del turno. Il 4-2 dell'andata sembrava un margine relativamente rassicurante, ancora di più quando Immobile è andato in gol ipotecando di fatto la qualificazione. Invece l'undici di Inzaghi ha spento l'interruttore denotando evidenti problematiche dal punto di vista fisico e mentale al di là dei gravi pasticci in difesa: non si spiegano altrimenti le tre reti incassate nel giro di cinque minuti. Svanisce quello che poteva diventare un importante obiettivo stagionale e poco importa se è stato eguagliato il record di Eriksson del 1999/2000 (109 gol). I capitolini arrivano nel peggiore dei modi al derby contro la Roma in programma domenica all'Olimpico: un altro ko potrebbe essere devastante per il gruppo.



Dopo una grande occasione per Hwang in avvio (decisiva la risposta di Strakosha), i biancocelesti controllano senza troppe difficoltà grazie a un grande equilibrio tattico non lasciandosi sorprendere dalle iniziative rivali e con il passare dei minuti si rendono pericolosi in avanti. Immobile prima svirgola il pallone servitogli da Milinkovic-Savic e in seguito spreca lo splendido invito di Luis Alberto calciando addosso a Walke.



Il duello si ripete a inizio ripresa e vede uscire vincitore ancora il portiere tedesco che si oppone al tentativo di pallonetto della punta. Il numero 17 si fa perdonare al 55' sfruttando il servizio di Luis Alberto e siglando col destro la 39.a rete di questa straordinaria stagione. Il vantaggio ospite dura soltanto un minuto: Dabbur supera Strakosha, ingannato dalla deviazione di Luiz Felipe.



Galvanizzati dal pari i padroni di casa aumentano ulteriormente il forcing offensivo e vanno vicini al sorpasso: Schlager colpisce il palo (mnacino da fuori). Il ribaltone è solamente rinviato: dopo una chance gettata al vento da Luis Alberto, Haidara sorprende Strakosha da lontano al 72' e 2' più tardi l'undici austriaco trova addirittura la terza rete con Hwang, il cui destro viene deviato da Radu. I biancocesti sembrano in bambola e subiscono il 4-1 di Lainer su corner al 77'. La Lazio non ha più la forza di reagire.