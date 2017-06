Europa League, Rostov-Manchester United 1-1: Ibra assist

"Non capisco come si possa giocare su questo campo". José Mourinho si era lamentato prima di Rostov-Manchester United e non aveva tutti i torti. Dopo la partita sarà un po' più contento, anche se non troppo: l'1-1 in Russia, tutto sommato, non è un brutto risultato anche se c'è il rammarico di aver subito la rimonta. In ogni caso i Red Devils restano favoriti per la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.



Ibra, squalificato per tre partite in Premier, può concentrarsi per l'Europa League e infatti fa sentire il proprio peso lì davanti: è lui, dopo una splendida azione di Fellaini, a regalare l'assist del provvisorio vantaggio a Mkhitaryan al 35' del primo tempo. Nella ripresa arriva il pari del Rostov: gran lancio di Kalachev, altrettanto bello il controllo di Bukharov che poi batte Romero in uscita. Dopo l'1-1 le emozioni scarseggiano e lo United torna a casa consapevole che al ritorno non sarà così complicato andare avanti.



GLI ALTRI RISULTATI (cronache e tabellini)

Apoel-Anderlecht 0-1

Copenaghen-Ajax 2-1

Celta Vigo-Krasnodar 2-1

Gent-Genk 2-5

Olympiakos-Besiktas 1-1

Schalke- Borussia M. 1-1