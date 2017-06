Europa League, Roma-Villarreal 0-1: Spalletti agli ottavi col minimo sforzo

Missione compiuta per la Roma, la squadra di Spalletti perde 1-0 all'Olimpico contro il Villarreal ma si qualifica comunque agli ottavi di Europa League in virtù del 4-0 ottenuto una settimana fa in Spagna. Partenza molle dei giallorossi, che al 15' vanno sotto per il gol di Berrè (bravo a sfruttare un erroraccio di Vermaelen) e nel finale di primo tempo rischiano anche il raddoppio (decisivo Alisson).

Roma-Villarreal 0-1 (tabellino, cronaca e marcatori)

Forte del 4-0 dell'andata, Spalletti opera un massiccio turnover, c'è Totti dal primo minuto nel tridente con El Shaarawy e Perotti, in difesa Vermaelen prende il posto di Rudiger, sulle fasce agiscono Bruno Peres e Mario Rui e tra i pali c'è il portiere di coppa Alisson.

Escribá, che deve rinunciare a Sansone infortunato, risponde con Soldado e Santos Borré coppia d'attacco e schiera molte vecchie conoscenze del nostro calcio come Soriano, Victor Ruiz, Bonera e l'ex della partita José Angel.

La Roma parte contratta e rinunciataria e a fare la partita sono da subito gli ospiti, che già al decimo vanno vicini al vantaggio con un cross sbilenco di Soriano che trova la parte alta della traversa. Cinue minuti più tardi clamoroso errore in disimpegno di Vermaelen, che serve un assist involontario a Berrè, botta sotto la traversa e Villarreal in vantaggio. Il gol subito sveglia, almeno parzialmente, i giallorossi, che stringono le maglie della difesa e pur non creando occasioni da rete amministrano senza affanni la gara fino al finale della prima frazione, quando Alisson prima toglie il pallone dal sette su una botta di Rodrigo e poi arriva benissimo sulla destro di Soriano all'angolino: si va al riposo sullo 0-1.

La ripresa inizia con Rudiger al posto di Manolas e con una Roma molto più volitiva, anche se la prima occasione è per il Sottomarino Giallo (ancora decisivo Alisson su Rodrigo). Col passare dei minuti cresce Diego Perotti, che prima spreca di testa un assist al bacio di Totti e poi spaventa la difesa spagnola con una botta da fuori su cui è bravo Fernandez. La partita nel secondo tempo è divertente, la Roma trascinata da Perotti prova a scatenarsi negli spazi che concede il Villarreal, che ha il merito di crederci fino alla fine e di non smettere mai di giocare. Gli spagnoli cercano di graffiare con un tiro dalla distanza di Soriano, i giallorossi rispondono con una conlusione da fuori di Mario Rui, intanto Spalletti toglie De Rossi per Nainggolan. A dieci minuti dal termine Totti sfiora il gol con un sinistro al volo da centro area, poi Rudiger perde la testa, dà una manata in faccia a un avversario, si becca il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Negli ultimi minuti c'è ancora spazio per due grandissime parate di Alisson, nettamente il mogliore in campo, ma il risultato non cambia più: la Roma è agli ottavi, mentre gli spagnoli almeno salvano la faccia.

Le altre gare

Tabellini, marcatori e qualificate

Ajax-Legia Varsavia 1-0

APOEL-Ath. Bilbao 2-0

Besiktas-H. Beer Sheva 2-1

Zenit-Anderlecht 3-1