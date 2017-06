Europa League - Roma, Spalletti: "Dzeko? Lo voglio ancora più cattivo"

Luciano Spalletti ha parlato nel post-partita della vittoria della Roma sul Viktoria Plzen, che è valsa la qualificazione ai sedecisimi di finale: "L'Europa League non è facile, guardate ieri in Champions il Bayern che ha perso contro il Rostov. Abbiamo stravinto, è vero, ma se Alisson non avesse parato quella palla i nostri avversari avrebbero pareggiato. Le partite bisogna sudarsele tutte; ma abbiamo giocato bene".



Il tecnico giallorosso si è poi soffermato su alcuni singoli: "Salah? In allenamento non si divora questi gol. Doveva chiudere di destro, voglio vederlo dalla sua parte, avrebbe calciato meglio. Dzeko? n po' lo ha aiutato il fatto di essere titolare, sul confronto verbale ti viene a dire quello che pensa. Delle volte s'innervosisce per prendersi il posto da titolare, l'anno scorso l'ho tolto e fatto entrare Totti invocato dallo stadio e lui veniva fischiato. Gli ho dato una mano con la Sampdoria quando insieme hanno ribaltato la partita e da lì non l'ho più tolto, toglierlo era difficile. Sta facendo bene, ma lo voglio ancora più cattivo".