Europa League, Roma ai sedicesimi grazie a super Dzeko, l'Athletic elimina il Sassuolo

La Roma batte 4-1 il Viktoria Plzen all'Olimpico e si qualifica ai sedicesimi di Europa League, come prima del gruppo E, con un turno di anticipo. Il protagonista assoluto della serata è ancora una volta Edin Dzeko, autore di una tripletta che lo porta a quota 15 reti in stagione. I giallorossi riescono dunque a riscattare la sconfitta di Bergamo, subita dall'Atalanta, con una prestazione e un risultato convincente in vista del prossimo impegno di campionato contro il Pescara.



La squadra di Spalletti sblocca la gara all'11': Dzeko addomestica un pallone sul lato destro dell'area e, dopo aver dribblato Kovarik in un fazzoletto, fa partire un sinistro fantastico che si infila all'incrocio dei pali. Gol semplicemente fantastico per il bosniaco, che poco dopo ha l'occasione per raddoppiare, ma questa volta il suo tiro è troppo debole per impensierire Kozacic. I cechi ne approfittano e al 18' trovano il pareggio con un bellissimo inserimento di testa di Zeman. Il primo tempo si chiude sull'1-1, ma nella ripresa il solito Dzeko riporta la Roma in vantaggio al 61': cross perfetto di Rudiger e incornata dell'ex City che finisce nell'angolino opposto. I giallorossi continuano ad attaccare e sprecano in più occasioni la palla del ko. Il Viktoria prova a rovinare la festa al pubblico dell'Olimpico con Bakos, ma la risposta di Alisson è da campione. Ancora più pregevole il gesto tecnico di Perotti, che all'81' regala il 3-1 ai padroni di casa: l'argentino prova il cross di rabona e trova una leggera deviazione che beffa il portiere avversario. All'89' sempre Dzeko chiude definitivamente i conti dopo la discesa travolgente di Perotti.



Finisce il sogno europeo per il Sassuolo, sconfitto 3-2 dall'Athletic di Bilbao al San Mames. I neroverdi vengono eliminati dalla competizione con un turno di anticipo, complice la vittoria del Genk sul Rapid Vienna nell'altra gara del gruppo F. Continua dunque il momento difficile per la squadra di Di Francesco, per cui è arrivata la quinta sconfitta nelle sue ultime sei gare ufficiali. L'allenatore pescarese potrà dirsi comunque soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, bravi fino all'ultimo a mettere in difficoltà i baschi.



Le cose si erano messe subito bene per il Sassuolo, passato in vantaggioa al 2' grazie alla clamorosa autorete causata da Balenziaga. Il vantaggio dura però pochi minuti: al 10' Raul Garcia riporta il risultato in parità con un colpo di testa arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'1-1 regge per tutti i primi 45', ma in avvio di secondo tempo, per la precisione al 58', Aduriz trova il sesto gol in Europa League con un colpo di testa da posizione ravvicinata, arrivato ancora una volta da un corner. Al 79' Lekue crede di aver archiviato la pratica, ma all'83' Ragusa è bravo a ribadire in rete una parata di Herrerin e rimettere i suoi in partita. L'Athletic difende il risultato e la qualificazione fino al fischio finale: il Sassuolo torna a casa deluso, ma può ripartire da una prova di grande carattere.

TUTTI I RISULTATI

Risultati, marcatori, tabellini e classifiche



Girone E (Roma)

Austria Viena-Astra Giurgiu 1-2



Girone F (Sassuolo)

Genk-Rapid Vienna 1-0



Girone A

Manchester United-Feyenoord 4-0



Girone B

Olympiacos-Young Boys 1-1



Girone C

Saint Etienne-Mainz 0-0



Girone D

Dundalk-AZ 0-1