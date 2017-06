Europa League, poker della Roma all'Astra Giurgiu. Il Sassuolo cade col Genk

La Roma riscatta la sconfitta in campionato subita contro il Torino e nella seconda giornata di Europa League batte l'Astra Giurgiu con un rotondo 4-0. Il protagonista principale della serata dell'Olimpico è ancora una volta lui: Francesco Totti. Dopo aver festeggiato i 40 anni lo scorso martedì, il capitano giallorosso incanta il pubblico regalando due assist d'autore ai propri compagni. Il primo arriva al 15': cross su punizione per Strootman, che sblocca la gara. Il vantaggio carica la squadra di Luciano Spalletti, che dopo un inizio timido, prende campo e diventa padrona. Prima della fine del primo tempo Totti trova il modo per farsi notare ancora una volta calciando una punizione violentissima che il portiere avversario Lung può solo deviare sulla traversa: sulla ribattuta arriva Fazio, che realizza il 2-0. Nella ripresa continua la partita da incubo dei rumeni con un'autorete clamorosa di Fabricio, causata da un'accelerazione di Perotti. Al 47' il tabellone dice 3-0 per la Roma. I giallorossi non si fermano e al 55' trovano il quarto gol: Totti inventa per Salah, che colpisce al volo e supera Lung. L'Olimpico celebra il suo beniamino, migliore in campo indiscusso della sfida. Con questa vittoria, la Roma sale al primo posto del gruppo E, alla pari dell'Austria Vienna.

Il Sassuolo, invece, non riesce a replicare la vittoria all'esordio contro l'Athletic e perde 3-1 in trasferta contro il Genk. Dopo un inizio incoraggiante, la formazione di Eusebio Di Francesco subisce la rete dello 0-1 all'8': Defrel perde palla al limite dell'area, Pozuelo serve Karelis e il greco non sbaglia. Al 25', poi, arriva il raddoppio dei belgi: Susic colpisce dalla distanza, Consigli non trattiene e Bailey realizza il 2-0. Nel secondo tempo, al 61', il Genk rifila il colpo del ko agli avversari: grande scambio Pozuelo-Buffel, con ques'ultimo che mette a segno il terzo gol. Il Sassuolo prova a tornare in partita con Politano al 65' - bravo e fortunato a trovare una deviazione decisiva su una gran botta dalla distanza - ma, nonostante un paio di situazioni interessanti, il risultato non cambia più. Il Genk aggancia neroverdi e Rapid Vienna in vetta alla graduatoria del gruppo F, dove ora c'è anche l'Athletic, complice la vittoria dei baschi suglia austriaci.

GLI ALTRI RISULTATI

GRUPPO A

Fenerbahce-Feyenoord 1-0

Manchester United-Zorya 1-0



GRUPPO B

Olympiakos-APOEL 0-1



GRUPPO C

Saint Etienne-Anderlecht 1-1



GRUPPO D

Dundalk-Maccabi Tel Aviv 1-0

Zenit-AZ Alkmaar 5-0



GRUPPO E

Austria Vienna-Plzen 0-0



GRUPPO F

Athletic-Rapid Vienna 1-0