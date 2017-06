Europa League, Pioli: "Non abbiamo giocato da Inter". Icardi: "Senza scuse"

Stefano Pioli ha analizzato la sorprendente sconfitta in Israele contro l'Hapoel Be'er Sheva, che ha di fatto sancito l'eliminazione dell'Inter dall'Europa League: "Abbiamo smesso di giocare da squadra e siamo stati presuntuosi. Non deve mai accadere questo, non possiamo permetterci di farlo per vincere le partite. Abbiamo avuto la palla del 3-0, ma non abbiamo concretizzato. Dobbiamo lavorare per non concedere più certe occasioni. Non possiamo giocare con due volti - le sue parole in conferenza stampa - Nel primo tempo siamo andati benissimo, male nella seconda parte. Sarebbe stato sufficiente avere lo stesso atteggiamento. Dal punto di vista fisico ci siamo, anche alla fine ci abbiamo provato. Conta la testa, dovremo migliorare. Il passato non conta più, conta il presente. Questa sera non abbiamo giocato da Inter".



Al termine della gara, anche il capitano nerazzurro Mauro Icardi si è fatto sentire: "È stata una bella inter dal primo minuto, avevamo voglia di fare bene e per quarantacinque minuti ci siamo riusciti. Il secondo tempo invece è stato da dimenticare, abbiamo giocato senza personalità. Spesso è successo quello che è capitato stasera - ha dichiarato ai microfoni di Inter Channel - appena ci mettiamo tutti dietro e mentalmente andiamo in difficoltà prendiamo gol. Dobbiamo ripartire dalla forza del gruppo, dal lavoro sul campo ma dobbiamo sapere che non abbiamo scuse, che è quasi natale e che non ci sono stati i risultati. Se giochiamo da squadra possiamo fare bene, dopo il primo tempo dovevamo solo vincere, adesso torniamo a casa a testa bassa: zitti e lavorare".