Europa League, Peruzzi: "Il peggior girone possibile per la Lazio"

"Guardando gli altri ci è toccato il peggior girone possibile". Angelo Peruzzi non può che riconoscere che la Lazio è stata a dir poco sfortunata nel sorteggio di Europa League.



Il club manager biancoceleste entra nel dettaglio parlando a Sky: "Con il Marsiglia non sentiamo aria di derby (Garcia, ex Roma, è il tecnico dell'OM ndr), è una buona formazione con ottimi elementi, anche l’Eintracht è forte. I francesi hanno una giornata di squalifica del campo, vediamo quando ci toccherà sul loro campo".



Il discorso passa poi al campionato: "La squadra può essere cupa per le due sconfitte. Noi cerchiamo di ritrovare l’entusiasmo e il passo dello scorso anno. Nelle prime due giornate abbiamo incontrato le due più forti, la nostra stagione inizierà domenica”.