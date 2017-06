Europa League: Pato, sorteggio benedetto: "Come mi manca l'Italia!"

Non solo Nicola Sansone, Villarreal-Roma sarà l'occasione di tornare in Italia anche per Alexandre Pato. Il Papero, che dopo cinque stagioni ail Milan non ha vissuto annate memorabili tra Corinthians, San Paolo e Chelsea, da questa estate è nella squadra dei "sottomarini gialli" ed ha accolto bene il sorteggio dei sedicesimi di Europa League.



Su Twitter, la punta brasiliana ha scritto a Umberto Gandini, ora dg della Roma ma prima proprio al Milan dove si erano conosciuti: "Ci vediamo presto, come mi manca l'Italia!". Il dirigente giallorosso gli ha risposto: "Sarà un onore". Villarreal-Roma è già cominciata, all'insegna del fair play.