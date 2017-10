Europa League, Nizza-Lazio 1-3: Inzaghi ipoteca la qualificazione

Continua il momento d'oro della Lazio. Gli "inzaghiani" sbancano Nizza nella terza giornata del gruppo K di Europa League ipotecando il passaggio del turno e il primo posto. E' la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa per un gruppo sempre più consapevole della propria forza al di là degli elementi che scendono in campo. Se è vero che sono stati determinanti gli ingressi di Immobile e Luis Alberto per sistemare le cose, anche prima i capitolini non avevano affatto sfigurato, gareggiando alla pari: possono cambiare i fattori ma l'identità tattica e la compattezza della squadra rimangono sempre le stesse. Ora l'attenzione si può spostare sul campionato e il calendario, sulla carta, sembra sorridere: nelle prossime giornate sulla strada della Lazio ci saranno Cagliari, Bologna e Benevento. Quindi il ritorno all'Olimpico con il Nizza per chiudere definitivamente i conti e, sempre in casa, la gara con l'Udinese prima della sosta. Nel futuro prossimo le Aquile potrebbero volare ancora più in alto.



NIZZA-LAZIO 1-3 (qui cronaca e tabellino)



L'avvio è scoppiettante: Balotelli sblocca la gara al 4' sorprendendo la difesa biancoceleste su cross di Snejider. I rossoneri non fanno nemmeno in tempo a festeggiare e arriva il pari ospite: Caicedo approfitta della disattenzione di Dante, che lascia sfilare il pallone non intendendosi con Cardinale, e beffa l'estremo difensore francese. Dopo il botta e risposta iniziale il Nizza prova a fare la partita anche se a ritmi molto bassi. I capitolini, in versione 'rimaneggiata' per il robusto turnover attuato da Inzaghi (partono dalla panchina De Vrij, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto e Immobile), controllano senza grosse difficoltà e non rinunciano a qualche proiezione in avanti. La gara scorre senza particolari emozioni fino al 35': Cardinale respinge male la punizione di Nani e Radu scheggia la traversa con un sinistro ravvicinato. Il pericolo corso sveglia almeno in parte la formazione di Favre: Luis Felipe sbroglia una situazione intricata sulla sponda aerea di Dante.



Nel secondo tempo partenza a razzo dei padroni di casa: Strakosha perde la sfera in uscita ma Balotelli non riesce a inquadrare la porta sprecando la chance del 2-1. SuperMario ci riprova poi di sinistro da posizione defilata e tuttavia il risultato è lo stesso. Gli Aquilotti premono e così Inzaghi decide di gettare nella mischia Immobile e Luis Alberto. Il doppio cambio rivitalizza iimmediatamente i biancazzurri: al 65' la dfesa del Nizza sbaglia il fuorigioco, Caicedo si infila sulla sinistra e offre a Milinkovic-Savic l'assist del 2-1. Sfonda il fragile muro avversario anche Immobile: il destro del centravanti viene respinto da Cardinale. Sul fronte opposto il più attivo fra i suoi è Balotelli: le conclusioni dell'ex milanista non spaventano Strakosha. Il 'forcing' transalpino produce soltanto nel finale un tentativo di destro di Plea, bloccato in due tempi da Strakosha. E' tutto vano perché all'89' lo straordinario Milinkovic-Savic di testa su corner spegne le velleità di rimonta rivali firmando il tris.