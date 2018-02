Europa League, Nizza da 2-0 a 2-3. Arsenal, Marsiglia e Atletico a valanga. Mancini ko

Mario Balotelli passerà una notte da incubo. Il Nizza si butta via nell'andata dei sedicesimi di Europa League andando avanti 2-0 e perdendo 3-2 in casa contro la Lokomotiv Mosca che non giocava una partita da oltre due mesi. Al 4' un clamoroso buco difensivo apre la strada a Saint-Maximin che poi con la sua qualità serve a Balotelli la palla dell'1-0: facile il piatto vincente di Supermario. L'attaccante italiano si ripete al 28' spiazzando il portiere su calcio di rigore e segnando il sesto gol in sei partite di Europa League. I francesi però arretrano un po' troppo il baricentro, tremano su una traversa di Marinchuk, poi è un altro penalty, trasformato da Manuel Fernandes, a riaprire i giochi. Nella ripresa Balotelli sfiora il tris, poi Coly viene espulso per un fallo su Ari lanciato a rete e Fernandes trova la doppietta sulla successiva punizione. In 10 contro 11 il Nizza va in tilt e subisce il terzo gol ancora da Manuel Fernandes.



Fa festa, invece, un altro club francese: il Marsiglia, infatti, piega 3-0 il Braga e ipoteca gli ottavi: doppietta di Germain che apre le danze nel primo tempo su assist di Payet, poi firma il bis nella ripresa con un altro gol da centravanti puro sul cross di Sakai. Poco dopo arriva il tris di Thauvin dopo una bellissima combinazione con Lopes. Tutto facile anche per l'Arsenal che vince 3-0 sul campo dell'Ostersunds: vantaggio di Monreal, favorito sia dalla mancata presa di Keita sul tiro di Iwobi, sia dalla dormita collettiva sullo stesso Iwobi, che danza sul pallone (e calcia) in area a difesa schierata. Non fanno meglio gli svedesi sul secondo gol, provando a fraseggiare nella propria area: Mkhitaryan ruba palla, crossa al centro e Papagiannopoulos devia nella propria porta. Nella ripresa arriva il tris di Ozil sul cross da sinistra di Mkhitaryan e Ospina para un rigore a Pettersson.



Sorride pure l’Atletico Madrid di Simeone che batte 4-1 in trasferta il Copenaghen. I padroni di casa si illudono con il colpo di tacco vincente di Fischer al 15’ prima di subire la rimonta firmata da Saul (colpo di testa ravvicinato su cross di Griezmann) al 21’ e Gameiro al 37’ (destro in area su assist di Hernandez). Al 71’ Griezmann arrotonda i conti superando Olsen in uscita e al 77’ Vitolo chiude definitivamente i conti. Cade invece lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini. La squadra russa viene sconfitta da misura dal Celtic a Glasgow. A 8’ dal termine McGregor ha tutto il tempo di stoppare di petto in area il pallone prima di infilare Lunev.



Il Lione dimentica le delusioni di Ligue 1 regolando 3-1 in casa il Villarreal di Bacca. Ndombele sblocca la gara al 46’ grazie a uno stacco aereo praticamente sulla linea di porta dopo la sponda di Mariano Diaz e tre minuti più tardi Fekir sigla il raddoppio al termine di un’azione da applausi dello scatenato Mariano Diaz. Gli spagnoli accorciano al 63’ con Fornals ma Depay all'82' ristabilisce le distanze (gran destro da fuori).



Successo in trasferta per lo Sporting Lisbona che nel pomeriggio piega 3-1 l'Astana (a segno anche l'ex sampdoriano Bruno Fernandes e l'ex romanista Seydou Doumbia), ma il vero colpaccio lo fa l'Athletic Bilbao a Mosca, battendo 3-1 lo Spartak di Carrera. Aduriz sblocca al 22' scattando sul filo del fuorigioco sull'assist di Raul Garcia, poi, dopo un palo di Glushakov, si ripete al 39' avventandosi sul pallone dopo un beffardo flipper tra la barriera russa. Poco prima dell'intervallo arriva anche il tris e stavolta è grave l'errore di Kutepov che sul tiro senza grosse pretese di Mikael Rico non riesce a respingere il pallone sulla linea con un "liscio" clamoroso. Nella ripresa l'ex milanista Luiz Adriano segna un gol probabilmente inutile su assist di Glushakov. Beffa finale per la Real Sociedad: va sotto nel primo tempo per l' "auto-gollonzo" di Oyarzabal ingannato dalla mancata presa del portiere Rulli, poi i bellissimi i gol di Odriozola (che salta due avversari con un solo tocco, poi la piazza con un gesto tecnico da applausi) e Januzaj (su punizione) valgono il sorpasso, ma al 94' il giapponese Minamino firma il 2-2. Terminano infine sul punteggio di 1-1 Aek-Dinamo Kiev e Partizan-Viktoria Plzen: tutto rimandato alle gare di ritorno.



TUTTI I RISULTATI



Stella Rossa-Cska Mosca 0-0 (giocata martedì)

Astana-Sporting Lisbona 1-3

Borussia Dortmund-Atalanta 3-2

Ludogorets-Milan 0-3

Marsiglia-Braga 3-0

Nizza-Lokomotiv Mosca 2-3

Ostersunds-Arsenal 0-3

Real Sociedad-Salisburgo 2-2

Spartak Mosca-Athletic Bilbao 1-3

Aek Atene-Dinamo Kiev 1-1

Celtic-Zenit 1-0

Copaneghen-Atletico Madrid 1-4

Steaua Bucarest-Lazio 1-0

Lione-Villarreal 3-1

Napoli-Lipsia 1-3

Partizan Belgrado-Viktoria Plzen 1-1