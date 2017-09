Europa League: Nizza, Arsenal e Zenit ok, Marsiglia sconfitto

Vince lo Zenit di Mancini, fa festa l'Arsenal, vola il Nizza, continua in modo disastroso la tre giorni di coppe per la Germania con le sconfitte di Hoffenhemi, Hertha e Colonia dopo quelle di Bayern, Lipsia e Dortmund in Champions. Buone notizie nei gironi di Milan e Atalanta: 2-2 sia in AEK Atene-Austria Vienna che in Everton-Apollon, i ciprioti riprendono gli inglesi in 10 contro 11.



Nessun gol in Maccabi-Villarreal, la Dinamo Kiev espugna 3-2 il campo del Partizan Belgrado. Incredibile sconfitta per l'Hoffenheim che va anche in vantaggio in Bulgaria contro il Ludogorets ma Dyakov e Lukoki ribaltano il risultato. Ko anche il Marsiglia di Garcia a Salisburgo, invece la squadra favorita numero uno, l'Arsenal, vince 4-2 segnando tre gol nei primi 25 minuti sul campo del Bate Borisov e resta a punteggio pieno.



Ci mette lo zampino il portiere bielorusso Scherbitski (soprattutto sul secondo gol di Walcott), ma peggio di lui fa Geronimo Rulli, portiere della Real Sociedad dal valore di 20 milioni e a lungo inseguito dal Napoli quest'estate: clamorosa la sua papera sul 2-0 temporaneo dello Zenit, con la palla che lo scavalca e viene depositata in rete da Kokorin, che poi firmerà la doppietta nella ripresa.



Nessuna papera, solo prodezze, in Nizza-Vitesse, interrotta per circa un quarto d'ora per lo spegnimento temporaneo dei riflettori a inizio ripresa: con Balotelli neo-papà, ci pensano Plea (doppietta, meraviglioso il tiro del definitivo 3-0) e Saint-Maximin a travolgere gli olandesi e a tenere Favre in testa per differenza reti nel girone della Lazio. I risultati meno attesi arrivano dal gruppo J dove l'Ostersunds batte l'Hertha e lo Zorya passa sul campo dell'Athletic Bilbao, da altri campi arrivano invece gol "italiani": l'ex juventino Bendtner trascina il Rosenborg segnando su rigore il gol dell'1-0 al Vardar e servendo a Hedenstad la palla del 3-0 con un colpo di tacco; un altro ex bianconero, Boakye, condanna il Colonia firmando il colpaccio della Stella Rossa.



Ecco tutti i risultati e con i rispettivi marcatori (qui le classifiche)



GRUPPO A

Astana-Slavia Praga 1-1 Ngadeu-Ngdadjui (S) al 18', Tomasov (A) al 42' p.t.

Maccabi Tel Aviv-Villarreal 0-0



GRUPPO B

Partizan-Dynamo Kiev 2-3 Ozegovic (P) al 34', Tawamba (P) al 42', rig. Moraes (D) al 54', Buyalskyy (D) al 68', Moraes (D) all'84'

Skenderbeu-Young Boys 1-1 Sowe (S) al 65', Assale (Y) al 72'



GRUPPO C

Ludogorets-Hoffenheim 2-1 Kaderabek (H) al 2', Dyakov (L) al 46', Lukoki (L) al 72'

Braga-Basaksehir 2-1 Hassan (Br) al 26', Emre (Ba) al 28', Fransergio (Br) all'89'



GRUPPO D

MILAN-Rijeka 3-2 Silva (M) al 14', Musacchio (M) al 53', Acosty (R) all'84', rig. Elez (R) al 90', Cutrone (M) al 94'

AEK-Austria Vienna 2-2 Livaja (AE) al 28', Monschein (Au) al 43', Tajouri (Au) al 49', Livaja (Ae) al 90'



GRUPPO E

Lione-ATALANTA 1-1 Traoré (L) al 45', Gomez (A) al 57'

Everton-Apollon 2-2 Adrian (A) al 12', Rooney (E) al 21', Vlasic (E) al 66', Yuste (A) 88'



GRUPPO F

Lokomotiv Mosca-Zlin 3-0 Fernandes (L) al 2', 6', e 17'

S. Tiraspol-Fc Copenaghen 0-0



GRUPPO G

Lugano-Steaua Bucarest 1-2 Bottani (L) al 14' p.t.; Budescu (S) al 13', Junior Moraes (S) al 19' s.t.

Viktoria Plzen-Hapoel Be'er Sheva 3-1 Petrzela (V) al 29' p.t.; Nwakaeme (H) al 24', Kopic (V) al 31', Bakos (V) al 45' s.t.



GRUPPO H

Bate Borisov-Arsenal 2-4 Walcott (A) al 9' e al 22', Holding (A) al 26', Ivanic (B) al 28' p.t.; Giroud (A) al 4', Gordejchuk (B) al 22' s.t.

Colonia-Stella Rossa 0-1 Boakye al 30' p.t.



GRUPPO I

Konyaspor-Vitoria Guimaraes 2-1 Aras (K) al 24' p.t.; Milosevic (K) al 3', Hurtado (V) al 30' s.t.

Salisburgo-Marsiglia 1-0 Dabbur al 28' s.t.



GRUPPO J

Athletic Bilbao-Zorya 0-1 Kharatin al 26' p.t.;

Ostersunds-Hertha Berlino 1-0 Nuri su rigore al 22' p.t.



GRUPPO K

LAZIO-Zulte Waregem 2-0 Caicedo al 18' p.t.; Immobile al 45' s.t.

Nizza-Vitesse 3-0 Plea al 16', Saint-Maximin al 45' p.t.; Plea al 36' s.t.



GRUPPO L

Rosenborg-Vardar 3-1 Bendtner (R) su rigore al 24' p.t.; Konradsen (R) al 12', Hedenstad (R) al 23', Juan Felipe (V) al 46' s.t.

Zenit-Real Sociedad 3-1 Rigoni (Z) al 6', Kokorin (Z) al 24', Llorente (R) al 41' p.t.; Kokorin (Z) al 15' s.t.